Jadalnia marzeń! Anna Lewandowska pokazała przepiękne wnętrze. Ogromne okna, dużo światła i pastele

Anna Lewandowska jest nie tylko najpopularniejszą w Polsce trenerką fitness ale również zna się na zdrowym odżywianiu. Jej pomysły na zdrowe dania oraz przekąski już od lat robią furorę w sieci. Nic dziwnego, że serce domu, czyli kuchnia u Lewandowskich robi wrażenie. Jednak jak wygląda pomieszczenie gdzie Lewandowscy jadają? Jadalnia jest ogromna! Totalnie doświetlona i zachowana w stylistyce minimalizmu. Zdjęcia robią wrażenie! Musicie to zobaczyć.

Tak wygląda jadalnia Anny Lewandowskiej

Jak mieszka najpopularniejsza rodzina w Polsce? Lewandowscy uwielbiają dzielić się zdjęciami ze swojego prywatnego archiwum w sieci. Z powodu pandemii spędzają również więcej czasu w swoich luksusowych wnętrzach. Zdjęcia z przepięknego lokum możemy znaleść zarówno na profilach Anny Lewandowskiej jak i Roberta Lewandowskiego. Kuchnia niczym z katalogu, pokój dziewczynek to potężny plac zabaw i pole do popisu dla dziecięcej wyobraźni. A jak wygląda jadalnia? Anna Lewandowska uchyliła właśnie rąbka tajemnicy.

Jadalnia w domu Lewandowskich jest bardzo przestrzenna. Piłkarz i trenerka zadbali o to, aby była mocno doświetlona. Gwarantują im to ogromne szklane ściany, osiągnięte dzięki oknom sięgającym aż do sufitu. Te zaś zasłonięte zostały białymi firanami oraz delikatnie szarymi zasłonami. W centralnej części znajduje się duży stół z masywnymi nogami, przy którym mieści się aż osiem potężnych, pastelowych foteli. Wrażenie robią również szklane żyrandole, które dopełniają wystrój pomieszczenia i nadają mu stylu glamour. Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się również na rozjaśnienie pomieszczenia wybierając jasne drewno na podłodze.

Co sądzicie o tym wnętrzu?

W tym pomieszczeniu spędza sporo czasu z rodziną. W końcu czas na posiłki jest tym najistotniejszym w ciągu dnia.

Podzielacie wnętrzarski gust Anny i Roberta Lewandowskich?