Wciąż nie opadły emocje od wybuchu afery z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej. Ujawnienie mrocznych sekretów z jej przeszłości, choć znaczna część z nich była już doskonale znana, sprawiło, że opinia publiczna zaczęła się od niej odwracać. Conan natychmiast zareagował, okazując publicznie wsparcie matce. Milczał natomiast jej wieloletni przyjaciel Jacek, a przynajmniej tak było aż do teraz.

Od kilku dni polskie media żyją skandalem, w centrum którego znalazła się Dagmara Kaźmierska. Portal Goniec.pl ujawnił bowiem szczegóły akt z rozprawy przeciwko niej, z których dowiedzieliśmy się, że ta w prowadzonym przez siebie domu publicznym biła pracownice, zastraszała i zlecała gwałt na nich w ramach kary.

Dagmara krzyczała na mnie i biła mnie rękami po całym ciele. Mówiła, że k*rwa to nie człowiek, że pozabija nas wszystkich, że nikt nam nie pomoże. Jak skończyła, Ruski chwycił mnie za szyję i zaczął mnie straszyć, że jak jeszcze raz ucieknę, to on się mną zajmie. Zostałam zaciągnięta do pokoju i zamknięta na klucz

- zeznała w trakcie śledztwa Marysia A.