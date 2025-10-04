Jacek Wójcik miał więcej dzieci? Ta jedna rzecz może o tym świadczyć
Jacek Wójcik, 57-letni gwiazdor programu „Królowe życia”, zmarł nagle 1 października. Jego świecki pogrzeb, który odbył się 4 października w Kłodzku, poruszył wszystkich uczestników. Przemówienie mistrzyni ceremonii wywołało łzy i wspomnienia. Na grobie pojawił się również wieniec, który wywołał wiele pytań bez odpowiedzi.
1 października zmarł Jacek Wójcik, znany szerokiej publiczności jako barwna postać z programu „Królowe życia”. Miał 57 lat. Informacja o jego śmierci była szokiem dla fanów i bliskich. Według relacji Edyty Nowak-Nawary, nic nie wskazywało na żadne problemy zdrowotne:
To wszystko przyszło nagle. Nic mu nie było, dobrze się czuł. Nawet lepiej ode mnie
Wójcik był aktywny zawodowo do ostatnich chwil. Jeszcze w lipcu nagrywał nowy program podróżniczy „Orzeł, czy reszka”, który emitowano we wrześniu. Jego niespodziewana śmierć pogrążyła w żałobie nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale również fanów w całej Polsce.
Jacek Wójcik miał więcej dzieci niż jednego syna?
4 października w Kłodzku odbyła się uroczystość pogrzebowa Jacka Wójcika. Zgodnie z jego ostatnią wolą, ceremonia miała charakter świecki. Nie było księdza ani tradycyjnej mszy, co zaskoczyło wielu uczestników. Ceremonię poprowadziła mistrzyni ceremonii. Jej przemówienie wywołało łzy i głębokie wzruszenie wśród zgromadzonych. W uroczystości wzięli udział bliscy, przyjaciele, mieszkańcy Kłodzka i liczni fani. Grób Jacka Wójcika został udekorowany licznymi kwiatami, jednak jeden wieniec zaskoczył najbardziej, gdyż było na nim napisane:
Dzieci i Rodzina.
Przypomnijmy, że jak dotąd oficjalnie wiadomo było jedynie o jednym synu Jacka - Piotrze. [NAGRANIA].
Pod jednym ze zdjęć Jacka z synem pojawił się komentarz, który sugeruje, że Jacek Wójcik mógł mieć dwóch synów:
Pozdro Piotrek, a gdzie Mati?
Przemówienie mistrzyni ceremonii poruszyło wszystkich
Mistrzyni ceremonii nadała pożegnaniu niezwykły ton, opisując życie Jacka Wójcika metaforycznie jako podróż:
Każdy wędrowiec ma własną mapę. Inną niż wszyscy. Bo rysowaną przez własne doświadczenia. Jacek miał swoją. Może skromniejszą... Może mniej rozległą niż niektóre, ale w pełni jego. I choć jego podróż była nieprzewidywalna, szedł w nią z odwagą.
Przemówienie nie tylko wzruszyło, ale też skłoniło do refleksji nad życiem celebryty i jego indywidualną drogą, jaką przebył. W dalszej części padły również słowa o trudnościach i momentach odpoczynku:
Każda droga prowadziła do nowych rozwidleń. Czasem musiał się wracać, bo doszedł do ślepej uliczki. Czasami siadał na ławce, by odpocząć i nabrać sił do kolejnej wędrówki.
Ten obraz Jacka Wójcika jako wędrowca, który szedł przez życie z odwagą i ciekawością, mocno wybrzmiał w pamięci uczestników uroczystości.
Życie Jacka Wójcika jako podróż pełna niespodzianek
Choć najbardziej znany z programu „Królowe życia”, Jacek Wójcik miał w swoim dorobku także inne projekty medialne. Jego życie zawodowe było barwne, nieprzewidywalne i pełne zwrotów akcji. Widzowie cenili go za autentyczność i poczucie humoru. Nigdy nie ukrywał swojego charakteru, a ekranowa charyzma szybko przyniosła mu rzesze fanów. Mimo popularności pozostał sobą i nie ulegał presji show-biznesu.