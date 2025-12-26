Jacek Stachursky, 59-letni gwiazdor polskiej sceny muzycznej, przeszedł zdumiewającą metamorfozę, która nie przeszła bez echa w mediach społecznościowych. Wokalista, znany z hitów lat 90., zaskoczył fanów nie tylko zmianą wizerunku, ale także imponującą utratą wagi (schudł dokładnie 20 kilogramów).

Metamorfoza Jacka Stachurskiego

Jakiś czas temu media podały, że Jacek Stachursky zdecydował się na przeszczep włosów w Turcji. Sam wokalista nie zaprzeczył, ani nie potwierdził, ale nie zmienia to faktu, że jego fryzura nabrała gęstości, a nowe uczesanie zdecydowanie odmłodziło jego wygląd. To właśnie ta zmiana, w połączeniu z nową sylwetką, zrobiła największe wrażenie na internautach.

Jacek Stachursky PHOTO: MICHAL WARGIN / EAST NEWS

Reakcje fanów na Instagramie: „Nie do poznania!”

Komentarze pod nowymi zdjęciami mówią same za siebie. Internauci nie kryją zaskoczenia. Pojawiają się wpisy typu „Nie do poznania!”, „Wow, co za przemiana!” czy „Nowy Stachursky wygląda świetnie!”. Wiele osób zauważa, że artysta wygląda młodziej i promienniej. Fani chwalą zarówno nową fryzurę, jak i szczupłą sylwetkę. Metamorfoza Jacka Stachurskiego stała się inspiracją dla wielu obserwatorów, którzy podkreślają, że przykład wokalisty pokazuje, iż na zmiany nigdy nie jest za późno.

