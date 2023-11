Mamy bardzo dobrą wiadomość dla fanów gwiazdora "Barw Szczęścia", Jacka Rozenka. Aktor po kilku tygodniach pobytu w szpitalu właśnie opuścił placówkę medyczną. Były mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan trafił do niej w bardzo ciężkim stanie. Aktor przeszedł rozległy udar. Rozenek miał problemy z mową i poruszał się na wózku inwalidzkim. Wygląda jednak na to, że to już przeszłość. Jak informuje "Fakt", Jacek z dnia na dzień czuje się coraz lepiej i niedługo zobaczymy go na planie zdjęciowym!

