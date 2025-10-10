Jacek Pałasiński jest już po sześciogodzinnej operacji. Były dziennikarz TVN24 zdradził za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak się obecnie czuje. Wspomniał również o komplikacjach po zabiegu. Sekcję komentarzy zalała fala wpisów ze słowami wsparcia od fanów.

Jacek Pałasiński trafił do szpitala

25 września Jacek Pałasiński opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, które zaniepokoiło jego fanów oraz znajomych. Fotografia przedstawiała dziennikarza, znajdującego się w szpitalnym łóżku, a widoczna na jego nadgarstku opaska sugerowała, że trafił na oddział chirurgiczny Szpitala Bródnowskiego. Nie ujawnił jednak wówczas, co dokładnie było powodem jego pobytu w placówce.

Początkowo planowano przeprowadzenie u niego skomplikowanej i obarczonej dużym ryzykiem operacji, jednak zabieg musiał zostać przesunięty z powodu infekcji płuc. Ostatecznie operacja odbyła się 8 października i trwała sześć godzin. Choć początkowo wszystko przebiegło pomyślnie, w trakcie próby usunięcia drenów pojawił się krwotok.

Jacek Pałasiński jest już po operacji. Jak się czuje?

Jacek Pałasiński przeszedł sześciogodzinną operację. Dziennikarz publikował zdjęcie w mediach społecznościowych i opowiedział swoim fanom o swoim samopoczuciu. Choć zabieg zakończył się sukcesem, nie obyło się bez komplikacji.

W środę rano miałem sześciogodzinną operację. Jak widać zakończyła się sukcesem. Od tamtej pory leżę na oddziale pooperacyjnym pod kroplówkami. Mam chwilowo bezwładną lewą dłoń i nie mogę obsługiwać telefonu. Dziś miałem wrócić do mojej sali, ale przy wyjmowaniu rurek miał miejsce drobny krwotok z pod pachy, więc miałem drugi zabieg w całkowitym znieczuleniu napisał Jacek Pałasiński.

Były dziennikarz TVN24 podziękował obserwatorom za wsparcie, które okazali mu pod poprzednim wpisem oraz w prywatnych wiadomościach.

Wróciłem do sali pooperacyjnej i tu będę dochodził do siebie. Wszystkim dziękuję za troskę i życzenia czytamy.

Internauci ponownie dali znać, że wspierają prezentera i zasypali go komentarzami z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Jacku, przesyłam moc serdeczności! Odpoczywaj i wracaj szybko do zdrowia

Dobrze, że już z górki... Teraz wystarczy tylko powoli dochodzić do siebie i tego serdecznie Panu życzę

Bardzo wspieram w drodze do zdrowia! pisali fani dziennikarza.

