Jacek Olszewski o nowej partnerce, Agnieszce Frąckowiak:

Jacek Olszewski w rozmowie z Vivą! wspomina Agatę Mróz i mówi o swojej nowej miłości - Agnieszce Frąckowiak! 7 kwietnia 2018 roku Mróz skończyłaby 36 lat. Czy Olszewski lubi oglądać jej zdjęcia? Co przypomina mu o Agacie? Zobaczcie!

W 2008 roku na świat przyszła córeczka Agaty i Jacka - Lilianna. To ona przypomina Olszewskiemu o Agacie:

Ja tak jak mówię, Agatę mam cały czas tutaj, patrząc na młodą. Wracanie do zdjęć - ja uważam, że osoby które były nam bliskie, to mamy je w sercu, w głowie, nie musimy patrzeć na zdjęcia. Nie lubię takich miejsc jak cmentarze, bo takie osoby, które odchodzą, wolę kojarzyć z jakimiś pozytywnymi miejscami, a nie przygnębiającymi - mówi Jacek Olszewski w Vivie!

Olszewski opowiedział również, że nie uczestniczy w imprezach na cześć Agaty, poza jedną - memoriałem. Dlaczego? Jak tłumaczy, życie musi iść dalej:

Jest jedyna impreza to memoriał Agaty, wszystkie pozostałe - otwieranie szkół, sal sportowych, cieszy mnie to, że Agata jest patronką danej szkoły, to wybór młodzieży, która wybiera często stosunkiem np. 95%. To znaczy, że ona wywarła mocne przeżycia, ale ja nie chcę w tym uczestniczyć, nie można do końca życia tkwić w tym samym. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że mogłoby nie być ani Agaty, ani Liliany, po co gdybać?