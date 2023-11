2 z 5

Joanna Klimek i Jacek Kurski pobrali się 31 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulejówku. Para wybrała nietypową porę. Zakochani pobrali się bowiem we wtorkowy wieczór. To nie przeszkodziło jednak gościom tłumnie przybyć na tę wyjątkową uroczystość. Co ciekawe, ślub Jacka Kurskiego relacjonował serwis Fakt24.pl za pośrednictwem swojego Facebooka! Państwo młodzi wyglądali na szczęśliwych i zakochanych. Przypomnijmy, że Joanna Klimek rozwiodła się zaledwie 3 tygodnie temu! Z kolei Jacek Kurski również ma za sobą nieudane małżeństwo. Z poprzednią żoną spędził aż 25 lat!

