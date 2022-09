Jacek Jeschke z ciężarną partnerką, Jacek Jelonek z ukochanym po "Tańcu z gwiazdami" [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Jacek Jeschke w rozmowie z mediami zdradził sekret Sylwii Bomby. Okazuje sie, że gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" ma spore obawy przed występami w "Tańcu z Gwiazdami". Przystojny tancerz wyznał z czym jego partnerka z show Polsatu ma największy problem. Sylwia Bomba potwierdziła to, co powiedział Jacek Jeschke i nie ukrywa, że wie o tym niewiele osób z jej otoczenia. O co chodzi? Jacek Jeschke szczerze o tańcu z Sylwią Bombą Już dziś wieczorem, w poniedziałek 30 sierpnia, ruszy dwunasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Tym razem o Kryształową Kulę będą walczyć m.in. Oliwia Bieniuk, Izabela Małysz, Radek Liszewski i Piotr Mróz. Na parkiecie zaprezentuje się również jedna z największych gwiazd "Gogglebox. Przed telewizorem"- czyli Sylwia Bomba. Celebrytka już od kilku tygodni intensywnie trenuje pod okiem swojego tanecznego partnera, Jacka Jeschke. Jakiś czas temu Sylwia Bomba przyznała, że po kilku dniach ostrych treningów wszystko ją boli. No więc tak, boli mnie szyja, bolą mnie barki, ramiona, bolą mnie plecy, bolą mnie lędźwie- lędźwie mi rozrywa, kręgosłup mi rozrywa- boli mnie brzuch, boli mnie pupa, bolą mnie uda, bolą mnie łydki i stopy. Nie bolą mnie tylko chyba dłonie i twarz- wymieniała Sylwia Bomba. Tak więc, jak to mówią, uważaj o czym marzysz bo marzenia mogą się spełnić- dodała. Teraz Jacek Jeschke w rozmowie z "Faktem" zdradził, że zdążył już poznać swoją taneczną partnerkę i jak się okazuje, jest bardzo nieśmiała. Sylwia do tej pory nie potrafi mi spojrzeć w oczy, więc póki co nie ma mowy o namiętności w tańcu!- wyznał tancerz. Słowa Jacka Jeschke potwierdziła sama celebrytka. Jak informuje "Fakt" Sylwia Bomba obawia się tego, że w show Polsatu będzie musiała występować w odważnych i...