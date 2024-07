Nie tylko doskonale tańczą, ale i... grają na fortepianie! Bracia Jeshke - Wojciech i Jacek - pokazali filmik na swoim Instagramie, który robi ogromną furorę. Okazuje się, że popularni tancerze chodzili do szkoły muzycznej i wciąż wiele pamiętają. A ich gra... zachwyca ;)

Bracia Jeschke to ulubieni tancerze z programu "Taniec z Gwiazdami"! Zdobyli ogromną popularność i zawsze zajmują wysokie miejsce. Mają wspólne pasje, choć różnią się charakterami. Obaj jednak są bardzo lubiani, a ich fanki nie mogą się zdecydować, który z nich jest przystojniejszy, bo co do talentu nie mają wątpliwości - idą ramię w ramię!

Zobaczcie wideo!

Bracia Jeschke grają na fortepianie!

Bracia Jeschke są bardzo utalentowani!