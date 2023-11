Wiesia, uczestniczka drugiej edycji "Sanatorium miłości", szturmem zdobyła serca widzów już w pierwszym odcinku tego programu! Jej charyzmatyczna osobowość oraz nietuzinkowe teksty sprawiły, że fani już nie mogą doczekać się kolejnych odcinków z udziałem kuracjuszki! Kim jest i czym zajmuje się Pani Wiesława? Dlaczego zdecydowała się pójść do programu "Sanatorium miłości"?

Po emisji pierwszego odcinka "Sanatorium miłości", wszyscy zaczęli mówić o Pani Wiesławie! Wygląda na to, że to właśnie ona będzie prawdziwą gwiazdą drugiej edycji tego programu! Jak możemy przeczytać na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości", Wiesia ma niebanalne zainteresowania i bardzo ciekawą przeszłość.

Mieszka w Białymstoku. Jest skromna i prostolinijna. Na pierwszym miejscu stawia dobro drugiej osoby, dopiero potem myśli o sobie. Ponad 20 lat mieszkała we Włoszech, a od 8 jest na emeryturze. Kocha projektować i remontować domy, a także szyć. Sama przerabia sobie ubrania, które kupuje w lumpeksach. Nazywa to "stylem Wieśki". Lubi też gotować, chodzić do kina, teatru, spotykać się z ludźmi oraz uprawiać swój ogródek. Prawdziwa miłość to dla niej pomaganie sobie nawzajem oraz brak ciągłego kontrolowania ze strony partnera. Jest szczera, poukładana i bardzo gadatliwa - czytamy na Instagramie "Sanatorium miłości".