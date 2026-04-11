Izabella Miko to jedna z niewielu polskich aktorek, które zaistniały w Hollywood. Przełomem w jej karierze był angaż do jednej z głównych ról w filmie "Wygrane marzenia". W ramach produkcji Miko ruszyła w międzynarodową trasę promocyjną, po raz pierwszy wystawiając się na opinię światowych mediów. W późniejszych latach polska prasa interesowała się również jej miłosnym życiem, w którym dużą rolę odegrał Maciej Zakościelny. Jak dzisiaj wspomina tę relację?

Iza Miko po latach o Macieju Zakościelnym

Izabella Miko i Maciej Zakościelny po raz pierwszy pokazali się jako para w mediach w 2007 roku podczas premiery filmu "Dlaczego nie!". Choć wielu kibicowało ich związkowi, ostatecznie ich relacja zakończyła się po około dwóch latach. Aktorka wspomniała o tym w ostatnim wywiadzie z Piotrem Grabarczykiem w cyklu "Stare zdjęcia gwiazd". Co więcej, po zobaczeniu swojej dawnej fotografii z Zakościelnym nie szczędziła komplementów pokierowanych w stronę byłego partnera.

Maciek ma niesamowite poczucie humoru i jest też bardzo zdolny komediowo. Pamiętam, że w tym związku bardzo się wygłupialiśmy. A dla mnie to jest bardzo ważne.

W dalszych słowach przyznała, co jest ważne dla niej w mężczyźnie, nie kryjąc, że jest osobą o wielu skrajnościach.

Każdy facet, z którym jestem, musi po prostu umieć się ze mną wygłupiać i śmiać od rana do nocy. Muszę się śmiać i też muszę medytować. Taka właśnie jestem - z jednej strony medytuję, a z drugiej lubię się wygłupiać.

Iza Miko o związku z Zakościelnym

Nie był to pierwszy raz, kiedy Izabella Miko odniosła się do związku z Maciejem Zakościelnym. Choć w czasie ich rozstania media huczały o kłótniach aktorów i emocjach, które miały doprowadzić do końca ich związku, Miko z szacunkiem odniosła się do dawnej relacji z Zakościelnym również w wywiadzie dla Wideoportalu.

Jestem wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. To był piękny związek, nigdy bym tego nie wykasowała mówiła Miko.

Zobacz także: