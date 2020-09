Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" na swoim Instagramie zamieściła przepiękne zdjęcie z mężem. Bohaterka hitu TTV w programie występuje z synem Joachimem, a o jej mężu wiadomo w sumie niewiele. Również w mediach społecznościowych Izabeli, jej partner pokazuje się bardzo rzadko. Czytając wpis gwiazdy "Gogglebox" chyba już wiadomo, dlaczego ona i jej mąż, nie ujawniają zbyt często swoich wspólnych zdjęć. Zobaczcie sami!

Izabela Zeiske z "Gogglebox" pokazała męża! Dodała wzruszający wpis

Izabela Zieske z "Gogglebox. Przed telewizorem", to jedna z największych gwiazd tego programu! Już od kilku lat razem ze swoim synem Joachimem tworzy fantastyczny duet, który bawi widzów do łez. Fani show uwielbiają poczucie humoru tej dwójki oraz cenią ich za naturalność. Jest to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par programu "Gogglebox"!

Bohaterka "Gogglebox" jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie zgromadziła rzeszę fanów, którzy na bieżąco śledzą jej poczynania. Teraz jej fani mogą zobaczyć, jak wygląda również jej mąż, którego nie możemy zobaczyć w programie. Najnowsze zdjęcie bohaterki hitu TTV, rozczuliło internautów. Z wpisu gwiazdy wynika, że para nie dodaje zbyt wielu wspólnych zdjęć, bo po prostu nie ma potrzeby, aby afiszować się ze swoją miłością przed całym światem.

W takie ponure dni miło powspominać letni czas i te wspólne cudowne chwile. Nie trzeba krzyczeć całemu światu ,że kocham, uwielbiam, nie możemy bez siebie żyć , świat widzi to w naszych oczach, gestach w naszym wspólnym My .❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - napisała pod zdjęciem Izabela Zeiske.

Fani są pod ogromnym wrażeniem miłości tej dwójki, o czym dali znać w komentarzach pod postem. Cieszą się również, że w końcu mogą zobaczyć męża Izabeli z "Gogglebox".

- W końcu pokazała Pani męża Pani Izuniu - BRAVOOO! Uwielbiam Państwa, bo są Państwo wzorem MIŁOŚCI, w każdej jej postaci, małżeńskiej, rodzinnej, wobec ludzi, świata i przyrody! Trzeba się od Państwa uczyć nam wszystkim tej pasji życia, wielkiej radości i wdzięczności za każdą chwilę!) Pozdrowień moc!) ❤️❤️ - Pięknie Państwo wyglądają😊😊 Miło się na Państwa patrzy Pani Izuniu😍😍 - Aż miło na Państwa popatrzeć❤️❤️ - Pięknie się patrzy na długoletnie i kochające małżeństwa ❤️. A nie jak w tych czasach. Byle kłótnia, jakieś skoki w bok i zaraz rozwód. - Super małżeństwo!!!❤️❤️❤️ mieć cudownego partnera to jak wygrana w totolotka 😁❤❤❤ i Pani w tego totolotka wygrała 😁 - piszą fani.

My również nie możemy oderwać wzroku od tego pięknego zdjęcia! Zobaczcie zatem, jak wygląda mąż Izabeli Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem". Tylko spójrzcie, jakim wspaniałym uczuciem darzy się ta dwójka!

W programie "Gogglebox. Przed telewizorem", Izabela Zeiske występuje ze swoim synem, Joachimem.