Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" znów się uśmiecha. Co pomaga jej zapomnieć o tragedii? 

Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" opublikowała w sieci nowe zdjęcia i zdradziła, co pomaga przetrwać jej trudne chwile. Ostatnie dni były wyjątkowo dramatyczne dla uczestniczki programu TTV- w święta Wielkanocne Izabela Zeiske poinformowała fanów o śmierci swojej teściowej.

Od tragicznych wydarzeń minęły już blisko dwa tygodnie. Teraz Izabela Zeiska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, na których znów się uśmiecha.

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych i pozytywnych bohaterek hitu TTV. Izabela Zeiske w programie występuje razem ze swoim synem. Niestety, w minione święta Wielkanocne Izabela i Joachim przeżywali ogromny dramat.

Dziś, blisko dwa tygodnie po osobistej tragedii Izabela Zeiske znów się uśmiecha.

Kochani pandemia, pandemią a kobieta musi zawsze pięknie wyglądać , robić i kupować to co sprawia jej przyjemność Buszuje po internecie i sprawiam sobie radość, bo jak widać i słychać życie jest jedno i wbrew pozorom krótkie to dlaczego nie...Mam pytanie do Was moich ekspertów która stylizacja bardziej się Wam przypadła do gustu ???????✌️✌️✌️💓💓💓💓💓- napisała na Instagramie.