Ewie Mrozowskiej z "Gogglebox" nie podobają się niektóre obostrzenia wprowadzone przez rząd

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" niedawno została mamą uroczego Leonka. Jak wiadomo małe dzieci potrzebują spacerów na świeżym powietrzu, jednak w obecnej sytuacji jest to nieco utrudnione, a do poniedziałku właściwie nie było możliwe.

Gwiazda hitu TTV ostatnio pokazała zdjęcie z rodzinnego spaceru i skomentowała pomysł wprowadzenia przez rząd jednej z restrykcji w związku z epidemią koronawirusa.

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" o zakazie wejścia do lasów i parków

Restrykcje wprowadzone przez polski rząd w związku z epidemią koronawirusa dotknęły każdego z nas. Również wiele znanych osób nie może teraz wykonywać swojej pracy i powrócić do zwykłych obowiązków. W takiej sytuacji jest także Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem". Jak wiadomo bohaterka hitu TTV wykonuje przepiękne makijaże, a w obecnej sytuacji, kiedy praca makijażystek, kosmetyczek czy fryzjerów jest niemożliwa, Ewa nie może malować nikogo poza samą sobą.

Jednak to nie to obostrzenie nie spodobało się Ewie. Do ostatniego poniedziałku nie mogliśmy wychodzić na spacer do lasów i parków. Na szczęście od 20 kwietnia ta możliwość powróciła. To właśnie ten zakaz, który obowiązywał przez dwa tygodnie zdaniem Ewy nie był dobrym pomysłem. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" pod swoim zdjęciem z rodzinnego spaceru w lesie, skomentowała to w szczery sposób.

Leśne skrzaty 😂♥️ trzeba korzystać 💪🏻 póki znów nie wpadną na genialny pomysł zamknięcia lasów 😅🤷🏼‍♀️ byliście już na spacerku ? 🙌🏻 - napisała Ewa.

Fani Ewy poparli ją w komentarzach.

- My codziennie spacerujemy 😍 - Tak❤️ teraz codziennie. Musimy trochę nadrobić😁 - Byłam🙋🏼‍♀️od razu inne życie - Ja dzisiaj mam wielkie wyjście... trzeba się przygotować i „wystroić”😂💃🏼💄👄.. a wyjście do lasu oczywiście! 🌲🌲😊 buziaki dla Was 😘 - piszą fani bohaterki "Gogglebox. Przed telewizorem"

Miejmy nadzieję, że czasy kiedy nie mogliśmy wyjść do parku czy lasu już nie powrócą! A Wy, korzystacie ze spacerów po lesie tak jak Ewa z rodziną?

Ewa Mrozowska od kilku miesięcy jest szczęśliwą mamą! Małe dzieci powinny w miarę możliwości jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, dlatego gwiazda często spaceruje z Leonkiem!