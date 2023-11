Choć ich miłości nikt nie dawał szans, są razem od ośmiu lat. A niedawno, bo 10 września, Izabela Podolec-Tajner i Apoloniusz Tajner doczekali się synka – Leopolda Apoloniusza. Mało kto wie, że Tajnerowie musieli pokonać sporo, by być tak szczęśliwymi jak w tej chwili. I nie chodzi tylko o drwiny z różnicy wieku, która wynosi 36 lat, ani o niewybredne komentarze na temat powodu. Najwięcej hejtu posypało się, kiedy zostali rodzicami. Izabela przez długi czas walczyła, by móc zostać matką!

To dla mnie tak wyczekana rola. Leopold był bardzo wyczekanym dzieckiem. Chorowałam, wiele razy słyszałam od lekarzy, że nie będę mogła mieć dziecka. To było straszne i nie chcę do tego wracać. Trzeba patrzeć na pozytywne strony w życiu i najważniejsze, że Leoś jest już z nami i jest zdrowy! – mówi „Party” szczęśliwa Izabela Tajner.