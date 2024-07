Kilka lat temu przez polski świat polityki przeszła prawdziwa burza. Były premier Kazimierz Marcinkiewicz poślubił poznaną w Londynie Isabel Olchowicz, a ich związek trafił na pierwsze strony gazet. Isabel swoim momentami osobliwym zachowaniem wzbudzała ogromną ciekawość, ale i falę krytyki. Często żartowano też z jej bloga, na którym publikowała swoje wiersze. Przypomnijmy: "Wszystko - kwitnie w koło i ja i ty"

Do tej pory Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz, bo tak się dziś przedstawia, mieszkała w Londynie, ale kilka miesięcy temu wróciła za mężem do Polski. Żona Marcinkiewicza udzieliła też wyczerpującego i szczerego wywiadu nowej "Vivie!", w którym opowiedziała o tym, jak wygląda obecnie jej życie i dlaczego zdecydowała się na powrót do naszego kraju.



Przeprowadziłam się, bo nie wierzę w małżeństwo na odległość. Kobieta powinna być przy swoim mężu. Ja chciałam być. Poza tym znalazłam pomysł na siebie, a może to pomysł znalazł mnie? - wyjaśnia w rozmowie z magazynem.



O jaki pomysł dokładnie chodzi? Izabela zdradziła, że założyła własną firmę, która sprowadza do Polski kosmetyki brytyjskiej marki "Dr. Organic", do tej pory niedostępnej na naszym rynku. Impulsem były wizyty w polskich... drogeriach.



Pomyślałam, że wprowadzę na polski rynek coś, czego jeszcze nie ma, choć trudno znaleźć, którego w Polsce nie byłoby, to nie te czasy (...) W warszawskich drogeriach nie mogłam kupić naturalnych kosmetyków, jakich używałam w Londynie. Miałam tam swoją ulubioną brytyjską markę "Dr. Organic" i oświeciło mnie, że powinnam je sprowadzać. Poszłam więc do "Dr. Organic". Byli zainteresowani propozycją i moimi pomysłami. Rezultat jest taki, że już od grudnia ich kosmetyki są dostępne w aptekach, będą też niedługo w drogeriach. Otworzyłam sklep internetowy - chwali się w rozmowie z "Vivą!".



Sądzicie, że Izabela Olchowska-Marcinkiewicz będzie jeszcze wzbudzać tyle kontrowersji w naszym kraju? Cały wywiad z żoną byłego premiera w nowej "Vivie!" - już w sprzedaży.

