Izabella Miko od kilku lat próbuje zrobić karierą za Oceanem. Udaje jej się to raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem. Niedawno gwiazda pojawiła się w klipie bardzo popularnego brytyjskiego muzyka. Przypomnijmy: Mroczna i seksowna Iza Miko w klipie światowej gwiazdy. Zagrała główną rolę

Wczoraj Miko pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego. Tuż po nagraniach udzieliła krótkiego wywiadu, w którym zdradza kulisy randek z popularnymi hollywoodzkimi gwiazdorami. Zdarza się, że trafia na takich, którzy chcą się z nią tylko przespać. Uchodzi jednak za osobę, która nigdy nie była i nie jest w stanie tego zrobić na pierwszym spotkaniu:

Z aktorami to jest strasznie chodzić na randki, bo jak Ci zrobią zdjęcia, później napiszą, a potem nie chcesz iść na druga randkę, to jest obciach. Więc różnie bywa. Ostatnio miałam taką randkę i po prostu chciała, napisać książkę o tym, bo takie rzeczy się wydarzyły. Ja w ogóle mam takie historie niesamowite. Dużo jest też takich "plaboys" w Hollywood, którzy chcą zaliczyć jakieś laski, ale ze mną to nie tego. Ale to ja mam taką opinię, że jak dziewczyna na jedną noc, to nie mogą startować do mnie. Ja muszę chodzić długo z facetem, może to jest staroświeckie, ale tego nie zmienię. Są tacy, którzy to rozumieją. - przyznała