Izabella Miko jest jedną z nielicznych gwiazd, która robi karierę w Los Angeles. I to z całkiem niezłym skutkiem. Zagrała w kilku ciekawych produkcjach, które cieszyły się powodzeniem. Co ciekawe aktorka ciężko pracowała nad swoim akcentem, aby móc zagrać Amerykanki. Zobacz: Iza Miko zagrała w amerykańskiej superprodukcji

Ostatnio Polka wystąpiła w teledysku popularnego, brytyjskiego artysty - Billy''''ego Idola. Aktorka wcieliła się w rolę mrocznej i seksownej kochanki. Klip cieszy się bardzo dużym powodzeniem w sieci, więc o Miko może być za chwilę głośno.Tymczasem w przerwie od pracy aktorka przyleciała do Polski na specjalne zaproszenie Kuby Wojewódzkiego, u którego zasiądzie na kanapie już jutro wraz z Czesławem Mozilem.

Jako, że aktorka rzadko bywa w kraju to przy okazji udzieliła jeszcze kilku wywiadów. W jednym z nich opowiedziała, jak postrzega siebie na przestrzeni tych kilku ostatnich lat:

Dla mnie najważniejsze jest to jak wyrosłam jako ja, bo aktorka to zawsze jest góra-dół, góra-dół. Samo to, że cały czas gram jest fantastyczne, że coraz ciekawsze role i role amerykanek – dużo pracy włożyłam w to, żeby zgubić ten akcent. Ja jestem najbardziej odpowiedzialną osobą jaką znam, na pewno i bardzo ciężko pracuję i myślę, że doceniam bardzo to, co przydarzyło mi się w życiu i to też na tym chyba polega, że nic nie było mi nigdy dane i na wszystko musiałam sama zapracować - wyznała w rozmowie z Dzień Dobry TVN.