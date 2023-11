Reklama

Izabela Marcinkiewicz, co jakiś czas przypomina o sobie w mediach. Wcześniej głośno było o jej romansie i ślubie z Kazimierzem Marcinkiewiczem. Jeszcze większym echem odbił się w mediach ich rozwód i walka kobiety o alimenty. W 2014 roku miała poważny wypadek, który spowodował problemy z ręką. Wtedy sąd przyznał jej alimenty w wysokości 5 tys. zł! Teraz Izabela znów się pojawiła i zbiera fundusze na wydanie książki! Było to zawsze jej marzeniem, zobaczcie, w jaki sposób zachęca do wpłacania pieniędzy!

Zobacz: Izabela Marcinkiewicz dostała propozycję udziału w hitowym programie! Zobaczcie, co napisała w sieci

Izabela Marcinkiewicz utworzyła zbiórkę internetową!

Izabela umieściła na portalu zrzutka.pl zbiórkę internetową, z prośbą o wsparcie na wydanie książki. Celebrytka chciałaby wydać dwie: jedną o mężczyznach, a drugą o Londynie. Kwota, jaka jest jej potrzebna do zrealizowania marzenia to 20 tyś. zł! Swój apel zaczyna od słów:

Grudzień jest najgorszym dla mnie miesiącem, choćby z powodu rocznicy mojego wypadku i bycia pozostawioną (w ogromnej mierze) samej sobie. Nikt nie będzie mi mówił, że udaję, że oszukuję lub, że czegoś nie chcę - pisze była żona Kazimierza Marcinkiewicza.

Izabela bardzo szczerze pisze, o swojej aktualnej sytuacji finansowej i zbiórka ma jej pomóc zrealizować marzenie. Kobieta zawsze chciała być pisarką i dąży do tego, a by utrzymywać się z tego:

Nikt nie powie, że udaję, czy oszukuję, bo mojej niepełnosprawności nie da się ukryć, jest nadto widoczna (niedowlad lewej ręki dominującej wraz z przeczulicą). Pominąwszy, że brakuje mi na opiekę codzienną i lekarską, nikt nie powie, że czegoś nie chcę, bo (bardzo) chcę wydać choćby kolejne przynajmniej dwie książki - jedną o Londynie, drugą o mężczyznach (oraz tomik wierszy), ale mnie nie stać, bo utrzymanie strony internetowej (wydawniczej), kosztuje. Prowadzenie działalności biznesowej również. To koszt obecnie 1234 pln miesięcznie, czyli prawie 15 tysięcy rocznie - dodaje Izabela Marcinkiewicz.

Izabela Marcinkiewicz zbiera pieniądze na zrzutka.pl

Facebook

Izabela Marcinkiewicz nie otrzymuje alimentów!?

Z komentarzy na Facebooku dotyczących zbiórki wynika, że były premier nie płaci alimentów. Tym razem zamiast fali hejtu, jak to zazwyczaj ma miejsce w internecie, jeśli chodzi o kontrowersyjne postacie, w stronę Izabeli Marcinkiewicz popłynęło wiele słów wsparcia.

Facebook

Czy Izabeli Marcinkiewicz uda się zebrać całą kwotę?