Izabela Macudzińska to 41-letnia celebrytka, która zdobyła popularność dzięki występom w programach reality show, takich jak "Królowe życia", "Diabelnie boskie" oraz "Królowa przetrwania". Od początku swojej medialnej kariery wyróżniała się blond włosami, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Jej obecność w mediach społecznościowych i odważne podejście do stylizacji sprawiły, że stała się ikoną stylu dla wielu swoich fanów.

Macudzińska niejednokrotnie udowodniła, że nie boi się eksperymentować z wyglądem. Zmieniała długość włosów, korzystała z doczepów, a także otwarcie mówiła o poprawianiu urody. Jej odważne decyzje estetyczne zawsze wzbudzały emocje wśród internautów i mediów.

Izabela Macudzińska kończy z blondem?

Tym razem Izabela Macudzińska zdecydowała się na zaskakującą metamorfozę. Zamiast klasycznego, jasnego blondu, który przez lata był jej domeną, celebrytka pokazała się w brązowej peruce. Nowy wygląd zaprezentowała podczas świątecznego odpoczynku w gronie rodziny. W opisie napisała:

Co powiecie na brąz. Taki prezencik świąteczny od Laluny

Co istotne, nie jest to jedyna zmiana w jej wizerunku. Jakiś czas temu Izabela zrezygnowała również z doczepianych włosów i rozpuściła kwas w ustach. Postawiła na bardziej naturalny look – krótkiego boba, który dodatkowo podkreślił przemianę.

Zdjęcia Izabeli Macudzińskiej w brązowej peruce wywołały lawinę komentarzy. Internauci wyrażali swoje zaskoczenie i podziw, chwaląc nowy wizerunek celebrytki. Komentarze takie jak "Wooow ślicznie", "Dużo lepiej niż w blondzie" czy "Wyglądasz jak nastolatka" powtarzały się wielokrotnie pod zdjęciami.

Iza Macudzińska uczestniczką "Królowej przetrwania"

Odmieniony wygląd to niejedyna rewolucja, jaka ostatnio zaszła w życiu Macudzińskiej. Kilka miesięcy temu, wraz z grupą innych inflencerek, wyjechała do dżungli, by sprawdzić się w programie "Królowa przetrwania". Choć nagrania zakończyły się już jakiś czas temu, wszelkie szczegóły póki co pozostają owiane tajemnicą. Jak wiadomo, premiera show ma odbyć się po Nowym Roku.

Warto również przypomnieć, że w nowym sezonie "Królowej przetrwania" czeka na widzów niespodzianka w postaci nowej prowadzącej, którą została Małgorzata Rozenek-Majdan! Fani już nie mogą się doczekać, aż odmieniony format trafi na antenę.

