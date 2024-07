1 z 11

Izabela Kisio-Skorupa zrobiła sobie ponad dwumiesięczną przerwę od branżowych imprez skupiając się na poszukiwaniu pracy. Kobieta wyjechała do Holandii, gdzie miała nagrać teledysk, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Powrót do kraju wiązał się z powrotem do codziennych problemów, o których tradycyjnie Kisio wyżaliła się na Facebooku publikując sporo oskarżeń w kierunku córki Aleksandry. Przypomnijmy: "Lewe geny wyszły! Jest mróz, nie mam gdzie spać. ZAMARZAM!"

Chociaż Izabela zapewniała niedawno, że nie ma gdzie spać, bez problemu znalazła czas na pojawienie się na pokazie mody. Wczoraj w Airport Hotel Okęcie zaprezentowano kolekcję garniturów, którą obejrzały takie tuzy show-biznesu jak: Marcela Leszczak, bohaterowie "Kto poślubi mojego syna?" czy Monika Ordowska. Obecność kobiety wydaje się w tej sytuacji wręcz obowiązkowa.

Mama Oli Kisio usiadła w drugim rzędzie. Nasz informator twierdzi, że Izabela otrzymała zaproszenie i została przywitana tak samo jak pozostali goście. Po wejściu do sali wskazano jej miejsce siedzące, które czekało specjalnie dla niej. Ze skupieniem oglądała pokaz mody, co jakiś czas robiąc zdjęcia telefonem.

Tak wyglądają narodziny gwiazdy?

