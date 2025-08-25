Izabela Janachowska zabrała głos ws. sukni ślubnej Wersow. Pokazała zjawiskowe kreacje
Friz i Wersow po kilku tygodniach nieobecności w mediach społecznościowych ogłosili, że są już małżeństwem. Ślub odbył się w tajemnicy i dopiero po uroczystości zakochani pochwalili się swoim szczęściem. Wersow do tej pory nie ujawniła, jaką suknię wybrała na ślub, ale teraz na ten temat wypowiedziała się Izabela Janachowska.
Karol Wiśniewski, znany jako Friz, i Weronika Sowa, znana jako Wersow, to jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie. Po dwóch miesiącach nieobecności w mediach społecznościowych para powróciła ze wspaniałą wiadomością - są już po ślubie, Informacja została ogłoszona 18 sierpnia 2025 roku za pośrednictwem Instagrama. W komentarzu pod zdjęciem para napisała: „Powiedzieliśmy sobie 'TAK'. Zniknęliśmy na dwa miesiące… bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie 'tak' i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi”.
Izabela Janachowska wspomina o sukni ślubnej Wersow
Chociaż zakochani do tej pory nie ujawnili szczegółów uroczystości to już zapowiedzieli, że ich fani już wkrótce będą mogli zobaczyć film, w którym znajdą się ślubne kadry. Zwiastun filmu z Wersow i Frizem trafił już do sieci, ale teraz z pewnością wszyscy zastanawiają się, w jakiej sukni Wersow powiedziała "tak" Frizowi. Czy była to klasyczna długa suknia, a może influencerka zaszalała z kreacją? Teraz głos w tej sprawie zabrała ekspertka ślubna, Izabela Janachowska. Gwiazda opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótki filmik, w którym zastanawia się, jaką suknię ślubną mogła wybrać Wersow. Janachowska pokazała kilka kreacji, które jej zdaniem mogłaby założyć żona Friza w dniu ich ślubu.
To są trzy propozycje, w których myślę, że Wersow dobrze wyglądałaby na swoim ślubie
Nagranie Izabeli Janachowskiej znajdziecie poniżej.
Historia związku Friza i Wersow – od narodzin Mai po ślub
Friz i Wersow od lat tworzą związek, który śledziły miliony fanów. Para wspólnie prowadziła liczne projekty internetowe, a ponad 2 lata temu powitali na świecie córkę Maję. Ich relacja była od początku bardzo medialna, jednak decyzję o ślubie postanowili zachować w tajemnicy.
To, co początkowo wyglądało na chwilowy odpoczynek od mediów, okazało się przygotowaniem do jednego z najważniejszych wydarzeń w ich życiu czyli do zawarcia małżeństwa. Zdecydowali się zniknąć z sieci na dwa miesiące, by w pełni skupić się na sobie, rodzinie i przeżywaniu tego wyjątkowego dnia w gronie najbliższych.
