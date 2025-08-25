Karol Wiśniewski, znany jako Friz, i Weronika Sowa, znana jako Wersow, to jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie. Po dwóch miesiącach nieobecności w mediach społecznościowych para powróciła ze wspaniałą wiadomością - są już po ślubie, Informacja została ogłoszona 18 sierpnia 2025 roku za pośrednictwem Instagrama. W komentarzu pod zdjęciem para napisała: „Powiedzieliśmy sobie 'TAK'. Zniknęliśmy na dwa miesiące… bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie 'tak' i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi”.

Izabela Janachowska wspomina o sukni ślubnej Wersow

Chociaż zakochani do tej pory nie ujawnili szczegółów uroczystości to już zapowiedzieli, że ich fani już wkrótce będą mogli zobaczyć film, w którym znajdą się ślubne kadry. Zwiastun filmu z Wersow i Frizem trafił już do sieci, ale teraz z pewnością wszyscy zastanawiają się, w jakiej sukni Wersow powiedziała "tak" Frizowi. Czy była to klasyczna długa suknia, a może influencerka zaszalała z kreacją? Teraz głos w tej sprawie zabrała ekspertka ślubna, Izabela Janachowska. Gwiazda opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótki filmik, w którym zastanawia się, jaką suknię ślubną mogła wybrać Wersow. Janachowska pokazała kilka kreacji, które jej zdaniem mogłaby założyć żona Friza w dniu ich ślubu.

To są trzy propozycje, w których myślę, że Wersow dobrze wyglądałaby na swoim ślubie wyznała Janachowska i pokazała wybrane przez nią suknie.

Nagranie Izabeli Janachowskiej znajdziecie poniżej.

Historia związku Friza i Wersow – od narodzin Mai po ślub

Friz i Wersow od lat tworzą związek, który śledziły miliony fanów. Para wspólnie prowadziła liczne projekty internetowe, a ponad 2 lata temu powitali na świecie córkę Maję. Ich relacja była od początku bardzo medialna, jednak decyzję o ślubie postanowili zachować w tajemnicy.

To, co początkowo wyglądało na chwilowy odpoczynek od mediów, okazało się przygotowaniem do jednego z najważniejszych wydarzeń w ich życiu czyli do zawarcia małżeństwa. Zdecydowali się zniknąć z sieci na dwa miesiące, by w pełni skupić się na sobie, rodzinie i przeżywaniu tego wyjątkowego dnia w gronie najbliższych.

