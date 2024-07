Od kilku dni oczy wszystkich skierowane są w stronę Anny Wendzikowskiej, która zdobyła się na szczere wyznanie. W mediach społecznościowych dziennikarko pojawił się wpis, w którym poruszyła temat mobbingu w pracy. Była gwiazda "Dzień Dobry TVN" może liczyć na wsparcie kolegów z branży, którzy stanęli za nią murem. Teraz Izabela Janachowska, która przed laty związana była ze stacją TVN, zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Tancerka również ma za sobą przykre doświadczenia?

Anna Wendzikowska odeszła z "Dzień Dobry TVN" po 15 latach pracy, a swoją decyzją zaskoczyła fanów oraz widzów pasma śniadaniowego. Gwiazda przyznała, że sporo przeszła i ostatni czas nie był dla niej łatwy. Niedługo później w mediach społecznościowych pojawił się niepokojący wpis, który wywołał lawinę komentarzy. Na początku października Anna Wendzikowska oskarżyła TVN o mobbing, a we wpisie pojawiło się mnóstwo oskarżeń oraz dramatycznych szczegółów ze współpracy ze stacją. Dziennikarka przyznała, że lata psychicznego wyżywania się odbiły się na jej zdrowiu. W komentarzach Anna Wendzikowska otrzymała wsparcie od innych pracowników TVN m.in. od Agnieszki Woźniak-Starak, która podziękowała jej za odwagę.

Teraz w rozmowie z portalem Pomponik.pl głos zabrała Izabela Janachowska, która jakiś czas temu zakończyła współpracę ze stacją TVN i przeniosła się do Polsatu, gdzie prowadzi "Taniec z Gwiazdami" oraz "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej".

Jeśli ktoś doświadcza złej atmosfery, złego środowiska w pracy to powinien o tym mówić, powinien o siebie walczyć. I dla siebie i dla osób, które często są w takich trudnych sytuacjach, ale nie mają w sobie tej odwagi, determinacji, żeby głośno o tym powiedzieć, więc mam nadzieję, że to, co zrobiła Ania przyniesie dużo dobrego - powiedziała Izabela Janachowska.