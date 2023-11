Izabela Janachowska trzy miesiące temu została mamą. Gwiazda ma już na koncie sesję okładkową z synkiem dla magazynu "Viva!", gdzie opowiedziała o swoim stopniowym powrocie do formy. Teraz pochwaliła się na Instagramie letnią stylizacją, która zachwyciła fanki gwiazdy. Zobaczcie, jak Izabela Janachowska prezentuje się trzy miesiące po porodzie! Prawda, że wygląda zachwycająco?

Izabela Janachowska w sukience w pasy

Izabela Janachowska zdecydowanie należy do gwiazd, które uwielbiają sukienki o długości maxi. Gwiazda ma zaledwie 167 cm wzrostu, ale nie przeszkadza jej to w noszeniu długich sukienek, które idealnie do niej pasują i wcale nie skracają jej sylwetki. Pod zdjęciem zrobionym na polskiej plaży napisała:

Łapię wiatr w żagle... Dziś mój synek ma dokładnie 3 miesiące⭐️ rozpędzamy się ???? -napisała Izabela Janachowska na Instagramie.

Mimo że gwiazda pisze o swoim synku, cała uwaga skupiła się na Izabeli Janachowskiej. Fanki chwalą jej doskonałą figurę i pytają o markę letniej sukienki.

Prowadząca programy o tematyce ślubnej zdradziła, że to propozycja marki Maare, która jest dostępna w stacjonarnym butiku oraz sklepie internetowym za 599 zł. To model Capri z rozcięciem z boku i paskiem w talii. Ta propozycja idealnie sprawdzi się nie tylko na wakacje, ale również na co dzień. Uwagę zwraca oryginalna kolorystyka. Połączenie różu z pomarańczem, czernią i bielą to strzał w dziesiątkę. Nic więc dziwnego, że ten model tak spodobał się fankom gwiazdy.

Mat. promocyjne

Pod zdjęciem gwiazdy w sukience w kolorowe pasy pojawiło się mnóstwo komentarzy komplementujących jej stylizację:

- Piękna ???? Jak Ty to robisz ... - Idealnie jak zawsze ???? - Piekna sukienka ???? Gratulacje ???????? - Nie można przestać patrzeć się na Ciebie . I to piszę jako Ja-kobieta☝????

A jak Wam się podoba najnowsza stylizacja Izabeli Janachowskiej?

Izabela Jachowska kocha sukienki maxi

East News