Pod zdjęciem gwiazdy na Instagramie pojawił się okropny wpis- zobaczcie sami. Reakcja przyszłej mamy była stanowcza!

Cos mi sie zdaje ze dziecko urodzi surogatka.. serio Iza powiedziala w tv ze baby urodzi sie na wiosne. Rozumiem maly brzuszek! Ale u Izy ewidentnie brzucha brak! Cos mi sie zdaje ze cala jej Ta ciaza to sciema!! Oczywiscie dzuecko bedzie na wiosne tylko ze Iza nie urodzi.. no wisdomo nic do tego nie mam! Tylko po co sciemniac! Pozdrawiam- napisał hejter.