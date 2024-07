Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są rodzicami 3,5 letniego Chriska. Chłopiec często gości na Instagramie mamy, jednak gwiazda Polsatu nie relacjonuje zbyt wiele z rodzinnego życia w sieci. Postanowiliśmy podpytać wedding plannerkę o to, co słychać u jej jedynego dziecka. Izabela Janachowska nie kryła dumy opowiadając o synku:

Czym konkretnie tak zadziwia rodziców?

Izabela Janachowska już nie raz była zaskoczona zachowaniem syna. Mały Chris ma dużo zainteresowań, a w rozwijaniu ich z dumą pomagają mu jego rodzice. W tym roku obchodził już trzecie urodziny, a impreza została zorganizowana w motywie kosmosu, co jest jednym z zainteresowań chłopca. Maluch również z łatwością chłonie języki obce i zaskakuje rodziców nowymi słówkami, które przyswaja.

Izabela Janachowska z dumą opowiedziała reporterce Party.pl, co aktualnie słychać u jej synka i jakie robi postępy:

Go nie przegadasz, jakbyś mu dała mikrofon to by tu prowadził wywiady. Po prostu on jest tak wygadany, tak rozgarnięty, tak rozwinięty, że my go absolutnie podziwiamy i obserwujemy ze szczęką na podłodze. Jest niesamowitym dzieciakiem, tak bystrym, tak spostrzegawczym. Może jestem w nim zakochana i teraz lukruje ale z drugiej strony mówię całą prawdę. Wspaniale patrzeć na niego, jak on się zmienia, jak rozwija... Ma 3,5 roku. Jest niby jednak jeszcze mały ale gadasz jak ze starym.