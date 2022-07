Izabela Janachowska szczerze o swoim związku po 10 latach: "Różne emocje do nas przychodziły"

Izabela Janachowska w połowie stycznia podzieliła się z fanami radosną nowiną. Okazało się, że ekspertka ds. ślubów wiosną tego roku po raz pierwszy zostanie mamą! Gwiazda szczęśliwą informację przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama. Jednak do ostatniej chwili nie wiedziała, czy powinna o tym mówić w sieci? Jak się okazuje, Iza jeszcze przez kilka tygodni zamierzała ukrywać ciążę. Dlaczego? Izabela Janachowska o ciąży Gwiazda od pięciu lat jest żoną Krzysztofa Jabłońskiego. Milioner wypatrzył Izę, gdy ta tańczyła jeszcze w "Tańcu z Gwiazdami". Ponoć Jabłońskiemu łatwiej było "zarobić pierwszy milion", niż zdobyć serce tancerki. Jednak jak widać trud się opłacił, bo para może pochwalić się już siedmioletnim stażem związku. Wiosną tego roku na świat ma przyjść pierwsze dziecko małżeństwa. Iza do ostatniej chwili miała wiele wątpliwości, czy powinna dzielić się szczęśliwą nowiną ze światem. Ja jeszcze chciałam przetrzymać tę wiadomość i ujawnić ją w Walentynki. Ale Krzysztof prosił, żeby to było już - wyznała Iza w studio "Dzień Dobry TVN". Dlaczego Krzysztofowi tak zależało? Mówił mi, że chce już powiedzieć kumplom i wykrzyczeć to całemu światu ;) - powiedziała prezenterka. Ekspertka wyznała na wizji, że zaskoczył ją pozytywny odbiór wiadomości przez fanów. Komentarze z gratulacjami nie miały końca, co było bardzo "niesamowite". Gwiazda choć nie zaczęła jeszcze przygotowań do porodu, to ma już z mężem listę imion dla dziecka. Dziewczynka ma nazywać się Carmen, Iza, Waleria lub Ela, natomiast chłopiec Filip, Aleksander lub Oliwier. Co myślicie o tych imionach? Zobacz też: Nowe zdjęcia zachwyciły fanów Izabeli Janachowskiej! Oni już znają płeć jej dziecka! Izabela Janachowska w 2019 roku zostanie...