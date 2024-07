Izabela Janachowska zdobyła ogromna sławę dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazda zrezygnowała jednak z udziału w show, ze względu na problemy zdrowotne, jednak nie zniknęła z show-biznesu. Jej głośny ślub z milionerem, Krzysztofem Jabłońskim, był jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich zeszłego roku. Przypomnijmy: Milioner Janachowskiej sporo podróżuje. Iza znalazła sposób na samotne noce

Tancerka już jakiś czas temu informowała, że ma pomysł na swój własny biznes. Do tej pory nie chciała jednak zdradzać większych szczegółów. Dziś wszystko jest już jasne - Izabela założyła własną firmę "Wedding- Dream", zajmującej się organizacją ślubów! Janachowska wszystkim klientom pomoże zorganizować wymarzoną ceremonię. Ma przecież ogromną wiedzę:

Kochani! To wyjątkowy dzień… Za chwilę oddam w Wasze ręce coś, nad czym pracowałam od kilku miesięcy. A właściwie od momentu, kiedy zaczynałam planować własny ślub.Już pewnie domyślacie się, czemu poświęcony będzie serwis Wedding Dream– ślubom właśnie! Ale nie tylko: znajdziecie tam wszystko to, co wiąże się z zaręczynami, przyjęciami weselnymi, podróżami poślubnymi i ich innymi nieodłącznymi elementami: od zaręczynowego pierścionka po podróż poślubną. Chcę podzielić się z Wami swoim doświadczeniem, bo dziś już wiem, że połowy swoich zmartwień i stresu mogłam uniknąć. Dlatego też tworzę Wedding- Dream, by przygotowania do Waszego Wielkiego Dnia były przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem! Za niedługi czas Wedding-Dream ujrzy światło dzienne- a tymczasem serdecznie zapraszam Was do polubienia i śledzenia fanpage'a - pisze na swoim nowym Facebooku