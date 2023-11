Izabela Janachowska jest ekspertką w dziedzinie mody ślubnej. Gwiazda programów o tej tematyce doskonale zna najnowsze trendy i świetnie doradza przyszłym pannom młodym w wyborze tej idealnej sukni ślubnej, biorąc pod uwagę ich atuty. Party.pl zapytało Izabelę Janachowską, co sądzi o krótkich sukniach ślubnych. Gwiazda bez wahania stwierdziła, że zupełnie krótkie suknie do ślubu to rzadkość, ale odważne panny młode kochają modele typu High Low, czyli takie które mają długi tył i krótki przód. W takich sukniach ślubnych przed ołtarzem stanęły m.in. Ewa Chodakowska, Anja Rubik czy Paulina Sykut-Jeżyna.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co Izabela Janachowska sądzi o krótkich sukniach ślubnych i czy ma takie modele w swojej kolekcji? Gwiazda podpowiada też, jakie buty warto wybrać do takich sukni.

East News