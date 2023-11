Reklama

Izabela Janachowska, która już niedługo zostanie mamą, przez lata stała się ekspertką, jeśli chodzi o tematykę ślubną. Była tancerka doskonale wie, jakie suknie pasują do kobiet o różnych kształtach. Ostatnio na tapetę wzięła panny młode w rozmiarze XXL. Spytaliśmy ją więc, jak ocenia ślubną stylizację Dominiki Gwit. Była gwiazda "Tańcami z gwiazdami" szczerze opowiedziała, co jej się podobało, a co wymagało poprawy. Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Izabela Janachowska jest specjalistką od ślubnych kreacji

Dominika Gwit podpadła Izabeli Janachowskiej?