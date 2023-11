Co Izabela Janachowska myśli o karmieniu piersią? Sama zdecydowała się na to i bardzo to sobie chwali. Jednak o ile samo karmienie budzi raczej pozytywne emocje, o tyle robienie tego w przestrzeni publicznej wywołuje często skrajne odczucia. A co o tym sądzi gwiazda TVN Style?

Izabela Janachowska przyznaje, że przed porodem nie zamierzała karmić piersią. Jednak narodziny dziecka wszystko zmieniły. Jak nam mówi, karmienie piersią to dla niej bardzo intymna sytuacja. Niektórzy kochają widok mamy karmiącej, a inni - jak mówi Janachowska - nie są na to gotowi. Dlatego z myślą o komforcie mam powstał pewien ciekawy pomysł, którego została ambasadorką. Opowiedziała o nim naszej reporterce.

Karmienie piersią budzi skrajne emocje. Przekonała się o tym niejedna gwiazda. Duży odzew w sieci miał ostatnio wpis aktorki Joanny Koroniewskiej, która przyznała, że karmi ciągle półtoraroczne dziecko.

A Wy co o tym myślicie, czy karmienie dzieci piersią w miejscach publicznych Was razi, czy wręcz przeciwnie?

Izabela Janachowska urodziła niedawno swoje pierwsze dziecko. 10 maja 2019 na świat przyszedł Christopher Alexander.