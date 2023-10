Izabela Janachowska wkroczyła do show biznesu jako tancerka w programie "Taniec z gwiazdami", jednak teraz całą swoją energia poświęca branży ślubnej. Organizacja przyjęć weselnych i pomoc parom młodym to niewątpliwie wielka pasja gwiazdy! Jak wiadomo Izabela Janachowska świetnie spisuje się w roli prowadzącej programów takich jak "Pary młode ponad miarę", "W czym do ślubu" i kilku innych, które możemy oglądać głównie na TVN Style.

Okazuje się, że gwiazda bardzo chciałaby zostać również prowadzącą jakiegoś programu, który jest emitowany w głównej stacji telewizyjnej. W rozmowie z nami gwiazda przyznała, że świetnie odnalazłaby się w roli prowadzącej... "Ślub od pierwszego wejrzenia"! Izabela Janachowska zdradziła także, w jakich programach na pewno jej też nie zobaczymy.

Zobaczcie co wyjawiła nam Izabela Janachowska!