Izabela Janachowska po raz kolejny pomogła młodej parze, która miała problem z doborem swoich kreacji ślubnych. Bohaterami ósmego odcinka programu "Pary młode ponad miarę" byli Paulina i Wojtek.

Przyszła panna młoda zdecydowała się zamówić swoją suknię ślubną przez internet, co skończyło się małą katastrofą. Na szczęście Izabela Janachowska uratowała całą sytuację i nie dopuściła do tego, aby Paulina poszła do ołtarza w tak źle dopasowanej kreacji.

Marzeniem Pauliny była skromna i delikatna suknia o kroju literki A z rękawkiem. Izabela Janachowska namówiła jednak uczestniczkę programu na coś bardziej odważnego. Efekt zaskoczył nawet samą przyszłą pannę młodą, która... zaniemówiła z wrażenia. Idealnie dobrana fryzura i perfekcyjny makijaż sprawiły, że Paulina wyglądała jak księżniczka.

Zobaczcie sami jak zmieniła się Paulina dzięki Izabeli Janachowskiej w programie "Pary młode ponad miarę"!