Iza w "M jak miłość" będzie w ciąży?  Wymowne zdjęcie z planu nowego sezonu!

W nowym sezonie „M jak miłość” Iza i Marcin znów zostaną rodzicami? To byłoby jedno z największych zaskoczeń w serialu. Do tej pory pojawiały się informacje, że to Olek będzie ojcem, bo Aneta marzy o dziecku, jednak najnowsze zdjęcie z planu sugeruje, że to Marcin prawdopodobnie zostanie ojcem! O co chodzi?

Iza w "M jak miłość" znów zostanie mamą?

Iza i Marcin są rodzicami dwójki dzieci: Szymka i Mai. Para niedawno wzięła ślub i powoli w ich życiu zaczęło się układać. Czy to oznacza, że Chodakowscy znów zostaną rodzicami? Do tej pory na ich życie składały się ciągłe dramaty! Małżeństwo Izy z Arturem, jej ucieczka, śmierć Skalskiego, proces Olka o zabójstwo. Może to już koniec tych tragicznych wydarzeń i teraz parę czeka dobra wiadomość!

Małgorzata Pieczyńska pochwaliła się nowym zdjęciem z planu, na którym widać, że Adriana Kalska stoi w dosyć charakterystycznej pozie i wymownie zakrywa brzuch! Być może scenarzyści serialu szykują dla widzów dużą niespodziankę i faktycznie jeden z Chodakowskich zostanie ojcem, jednak nie będzie to Olek!

Iza i Marcin po raz kolejny zostaną rodzicami?

MTL Maxfilm