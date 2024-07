Iza Miko w programie "Azja Express" zachwyca swoją urodą i figurą. Jakiś czas temu na Instagramie aktorki pojawiło się zdjęcie przedstawiające jej kąpiel w rzece Wietnamu. Zapytaliśmy Izę Miko dlaczego tego typu scen nie zobaczyliśmy w Azja Express:

Kąpiele - takie naturalne - to był jeden z momentów, bardzo nielicznych, kiedy byłam sama. Ponieważ Lenio spał, a zazwyczaj on się pierwszy budzi. To ja jestem nocny marek, a on rano wstaje gotowy do działania.