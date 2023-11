W miniony weekend z programem "Big Brother" pożegnała się kolejna osoba. Tym razem dom Wielkiego Brata musiała opuścić Iza, co mocno zaskoczyło widzów i samą zainteresowaną, ponieważ w chwili ogłoszenia wyników głosowania Wielki Brat oszukał uczestników i powiedział, że to Łukasz odpada z programu. Jak już wiemy, ostatecznie okazało się, że był to żart i jednak Iza zakończyła swoją przygodę w reality-show. Teraz okazuje się, że była już uczestniczka "Big Brothera" zamierza wykorzystać swoją popularność i chce napisać książkę! Czy zdradzi w niej kulisy programu?

Iza zdradzi, co działo się w domu Wielkiego Brata?

Iza Mączka po wyjściu z domu Wielkiego Brata udzieliła wywiadu, w którym zdradza swoje plany na przyszłość. Była uczestniczka reality-show w rozmowie z portalem pomponik.pl nie ukrywa, że chce napisać książkę!

Marzę o tym, żeby napisać książkę, zobaczę jak to się potoczy, zobaczymy co czas pokaże- powiedziała Iza.

Co znajdzie się w książce Izy? Czy zdradzi, co tak naprawdę działo się w programie "Big Brother"?

Kontrowersyjne smaczki byłyby na pewno! Mamy swoje powiedzonka z domu, które mogłabym opisać. Ja też miałam kilka sytuacji, o których nie będę teraz mówiła. Było kilka fajnych zdarzeń, które mogłyby zainteresować czytelników.

Chcielibyście przeczytać książkę Izy o kulisach "Big Brothera"?

East News