Program "Big Brother" po wielu latach przerwy wrócił na antenę blisko trzy miesiące temu. Najnowsza edycja programu rozpoczęła się 17 marca, a to oznacza, że wielki finał zbliża się naprawdę wielkimi krokami. W show zostało już tylko sześć osób - niestety, w miniony weekend z programem "Big Brother" musiała pożegnać się Iza. Iza odpadła, chociaż chwilę wcześniej Wielki Brat ogłosił, że to Łukasz musi opuścić dom! Jak to możliwe? Internauci są oburzeni zachowaniem Wielkiego Brata!

Iza komentuje decyzję Wielkiego Brata

W ostatnim odcinku najnowszej edycji "Big Brothera" doszło do zaskakującej sytuacji. Wielki Brat ogłosił, że z show musi pożegnać się Łukasz. Po chwili okazało się, że drzwi do wyjścia z domu są zamknięte, a Wielki Brat zrobił zrobie żarty z uczestników, ponieważ z show odpada Iza.

Łukasz, musiałeś oszukiwać i kłamać. Teraz Wielki Brat zrobił to samo. Osobą, która decyzją widzów naprawdę opuści dom Wielkiego Brata będzie Iza - powiedział Wielki Brat.

Internauci byli oburzeni zachowaniem Wielkiego Brata i w mocnych słowach komentowali to, jak potraktował Izę.

- Okropne było to „kłamstwo”

- Slaby zart...zenada

- Ale się zabawiliście jej kosztem. To nie było miłe dla Izy! - komentują internauci.

A jak całe zamieszanie komentuje sama Iza? Była uczestniczka show pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" i powiedziała, jak się czuła, kiedy Wielki Brat żartował z jej wyjścia.

Faktycznie w momencie kiedy Łukasz nie mógł otworzyć drzwi wiedziałam, że za tym kryje się coś więcej i już podskórnie czułam, że ja jestem tą osobą, która opuści dom Wielkiego Brata - powiedziała Iza. Oczywiście był tak moment uspokojenia i wiedziałam, że przede mną kolejne nominacje, nawet zaczęłam się przez chwilkę nad tym zastanawiać, natomiast gdzieś pod skórą od jakiegoś czasu czułam, że mój czas w domu Wielkiego Brata już nadszedł.

Iza w "DDTVN" odniosła się również do plotek o romansie z Igorem. Iza i Igor w ostatnim czasie mocno się do siebie zbliżyli, a internauci zaczęli podejrzewać, że połączyło ich uczucie. Jak komentuje to była uczestniczka show?

Wszyscy mnie pytają o Igora- żartowała Iza. Jeżeli chodzi o Igora, to jest mój bardzo dobry kolega i tak pozostanie, mam nadzieję. Między nami jest 17 lat różnicy i to była taka znajomość, którą ja sobie bardzo cenię dlatego, że to była najbardziej burzliwa znajomość, której ja na początku nie dawałam żadnej szansy.

Żałujecie, że Iza odpadła z "Big Brothera"? Co sądzicie o żartach Wielkiego Brata, który oszukał Izę i powiedział, że to Łukasz odpada z show?

Iza opadła z Big Brothera.

Łukasz został w domu Wielkiego Brata.

