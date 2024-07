Kilka miesięcy temu, 24-letnia Iza Lach wygrała konkurs zorganizowany przez Snoop Dogga, a obecnie Snoop Liona, polegający na dograniu swojego wokalu do udostępnionej przez rapera piosenki. Dzięki temu wokalistka podpisała z jego wytwórnią lukratywny kontrakt na nagranie aż 5 płyt. W sieci pojawił się właśnie pierwszy efekt współpracy Polki i amerykańskiej gwiazdy. Przypomnijmy: Polka nagrała duet ze Snoop Doggiem

Iza wydała właśnie nowy singiel "The One Who Leaves". Do nagrania powstał całkiem sympatyczny teledysk prezentujący wokalistkę w jej naturalnym środowisku, czyli podczas nagrywania i komponowania muzyki w domowym zaciszu. Za reżyserię klipu odpowiedzialny jest sam Snoop Lion. Piosenka powinna przypaść do gustu wszystkim miłośnikom electropopowych leniwych melodii.

Przy takim wsparciu ze strony międzynarodowej gwiazdy Lach ma szansę na zrobienie sporej kariery za granicą. Czy jej się to uda? Czas pokaże. my trzymamy za wokalistkę kciuki.

Snoop Lion na swoim Facebooku, który śledzi ponad 23 miliony fanów (!) zachęca do głosowania na Izę w konkursie na Łódzką Płytę Roku:

