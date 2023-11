Iza i Marcin z "M jak miłość" będą razem? Fani hitowego serialu wciąż zadają sobie to pytanie, ale Tomasz Ciachorowski, który wciela się w postać psychopaty Artura, chyba właśnie zdradził odpowiedź! Wiadomo już, że w nowych odcinkach po wakacjach Iza (Adriana Kalska) będzie w śpiączce. Wszystko wskazuje również na to, że Marcin (Mikołaj Roznerski) udowodni, że jest ojcem Mai i odbierze swoją córkę Arturowi (Tomasz Ciachorowski). Ale czy Skalski straci również Izę, którą wcześniej zmusił do ślubu? Tajemniczy wpis na Instagramie może na to wskazywać!

Tomasz Ciachorowski zamieścił w sieci zdjęcie z planu "M jak miłość" na którym pozuje razem z Mikołajem Roznerskim- aktor napisał, że jest to jego serialowy rywal. Pod ich fotką pojawił się zaskakujący wpis skierowany do Adriany Kalskiej, czyli Izy!

jesteś pewna że podjęłaś dobrą decyzję? ????- napisał Ciachorowski.

Czyżby wpis Tomka Ciachorowskiego oznaczał, że Iza odeszła od Artura i znów związała się z Marcinem? Myślicie, Iza z "M jak miłość" uwolni się od niebezpiecznego męża?

Tomasz Ciachorowski zamieścił w sieci tajemniczy wpis.

Iza uwolni się od Artura?