Iwona Węgrowska z partnerem w kinie

1 z 5

Iwona Węgrowska i jej partner poszli na randkę do kina. Celebrytka i ojciec jej córeczki zafundowali sobie romantyczny wieczór (nie) tylko we dwoje. Bo towarzyszyli im fotografowie. Parze to najwyraźniej nie przeszkadzało. Czułościom nie było końca. Widać, że miłość pomiędzy Iwoną Węgrowską i jej chłopakiem, Maciejem - kwitnie. Zobaczcie, jak bawili się podczas wizyty w kinie.

Zobacz także: TYLKO U NAS! Iwona Węgrowska o 6-miesięcznej córeczce: "Myślę, że będzie miała wielki talent"