Iwona Węgrowska urodziła córkę Lilianę w lipcu 2015 roku. Teraz, po krótkim urlopie macierzyńskim, powraca na rynek muzyczny. Na przełomie stycznia i lutego ukaże się pierwszy jej singiel promujący nową płytę. Wokalistka jest także w trakcie rozmów dotyczących trasy koncertowej, która przewiduje występy w Rosji i Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z Party.pl, Iwona Węgrowska przyznała jednak, że po narodzinach córki, muzyka zajmuje w jej życiu zdecydowanie drugie miejsce:

Muzyka jest ważna, bardzo ważna, ale już nie jest taka najważniejsza. Nie jest to moment oczywiście żeby powiedzieć, że nie chcę śpiewać, rezygnuję z tego, bo absolutnie nie wyobrażam sobie bez tego życia (...) Zauważyłam ostatnio coś, co bardzo mnie ucieszyło, że Lilka moja śpiewa, góry i doły robi. Przygotowuje się już do śpiewania. Myślę, że będzie miała wielki talent.