Iwona Węgrowska w lipcu tego roku została szczęśliwą mamą córeczki Liliany. Piosenkarka szybko wróciła do pracy, a także na imprezy, gdzie prezentuje się całkiem dobrze. Ile kilogramów schudła po ciąży? Zdradziła tylko nam!

Iwona Węgrowska w trakcie ciąży przytyła 13 kilogramów. Udało jej się już zrzucić aż siedem! Jak tego dokonała? Przeszła na dietę kopenhaską:

To ciężka praca, dużo wyrzeczeń, zero słabości, zero wyskoków do lodówki, po batonik czy nawet owoc. Regularne godziny odżywiania - 9, 14, 16 i koniec! - mówi Party.pl Iwona