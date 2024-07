Już za kilka dni wystartuje 14. edycja "Tańca z Gwiazdami". Po raz pierwszy realizacją show zajmie się Polsat, która "przejął" program od TVN. W jury niezmiennie zasiądzie Iwona Pavlović nazywana przez niektórych "Czarną Mambą". Jej opinie często dzieliły widzów jak również pozostałych członków składu jurorskiego.

Tancerka była gościem Krzysztofa Ibisza w programie "Zrozumieć kobietę". Swojemu nowemu koledze ze stacji opowiedziała o najbardziej intymnych szczegółach z życia prywatnego. W pewnym momencie pojawiły się również łzy.

Ibisz zapytał Pavlović o szczegóły rozstania z pierwszym mężem. Mimo, że od wydarzenia minęło już kilka lat, dla niej wspomnienia nadal są bolesne. To ona zdecydowała o zakończeniu związku, miała jednak nadzieję, że ówczesny partner będzie walczył o ich miłość:

Arek się rozpłakał i ja też. Ryczeliśmy obydwoje, bo z jednej strony czuliśmy bardzo duży szacunek do siebie, sympatię, a z drugiej wiedzieliśmy, że nie do końca ten nasz związek jest taki fajny. Takie rzeczy tak naprawdę bolą, bo ja chciałam, żeby on walczył, a on po prostu powiedział proszę bardzo - wspomina bolesne chwile ze łzami w oczach.