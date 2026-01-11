Zenobia Szymańska była matką Iwony Pavlović, znanej jurorki programu „Taniec z Gwiazdami”, określanej jako „Czarna Mamba”. W relacjach publicznych Iwona wielokrotnie z czułością i szacunkiem opowiadała o swojej mamie. Zenobia była nie tylko ważną postacią w życiu rodzinnym, ale również osobą, która scalała całą rodzinę i była kochana przez wszystkich jej członków.

Iwona Pavlović poinformowała o śmierci mamy

Informacja o śmierci Zenobii Szymańskiej została przekazana przez Waldemara Szymańskiego, brata Iwony Pavlović. Opublikował on czarno-białe zdjęcie mamy na swoim profilu na Facebooku z podpisem:

Odeszła od nas nasza mama, kochana Zeniulka.

Iwona Pavlović z kolei zamieściła na swoim profilu na Instagramie symboliczną czarną belkę, co natychmiast wywołało spekulacje wśród fanów na temat możliwej tragedii w rodzinie. Choć sama jurorka nie udzieliła publicznego komentarza, wpis jej brata potwierdził najgorsze przypuszczenia.

Emocjonalne wspomnienia Iwony Pavlović o matce

W listopadzie ubiegłego roku Iwona Pavlović w rozmowie z Joanną Racewicz wyznała, że stan zdrowia jej mamy bardzo się pogorszył. W emocjonalnej wypowiedzi nie potrafiła powstrzymać łez, opowiadając o tym, jak jej mama fizycznie się kurczy i jak upływający czas coraz bardziej ją osłabia.

Zawsze była wyższa ode mnie, teraz jest taka malutka, delikatna - mówiła.

Podkreślała także, że jej mama jest osobą pełną ciepła i dobroci, która była otoczona miłością rodziny, w tym wnuków i prawnuków. Pavlović opisała również swoją mamę jako osobę, która „scala rodzinę” i jest „tak kochana”. Te słowa świadczą o niezwykle silnej więzi, jaka łączyła ją z matką oraz o wielkiej stracie, jaką obecnie przeżywa.

Co wiadomo o stanie zdrowia Zenobii przed śmiercią

Zenobia Szymańska miała 92 lata. Jak ujawniła Iwona Pavlović w wywiadzie udzielonym w listopadzie zeszłego roku, jej mama od dłuższego czasu bardzo poważnie chorowała. Jurorka „Tańca z gwiazdami” opowiadała, że jej mama „podupada na zdrowiu okrutnie”, a sam widok jej stanu wzrusza ją do łez.

Pomimo choroby, Zenobia Szymańska była stale otoczona bliskimi. Iwona podkreślała, że mama jest odwiedzana przez rodzinę, wnuki i prawnuki, i że jest uwielbiana przez najbliższych. Jej śmierć to nie tylko ogromna strata dla rodziny, ale także dla wszystkich, którzy znali ją jako ciepłą i kochającą osobę.

Śmierć mamy Iwony Pavlović to smutna wiadomość, która poruszyła wielu fanów jurorki. Zenobia Szymańska pozostanie w pamięci rodziny jako osoba dobra, delikatna i kochająca.