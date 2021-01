Iwona Pavlović w bikini na plaży na Zanzibarze. Trudno uwierzyć, że ma 60 lat!

Iwona Pavlović i jej mąż Wojciech Oświęcimski od kilku tygodni również przebywają na Zanzibarze. To obecnie najmodniejszy kierunek na wypoczynek wśród polskich gwiazd. Co ciekawe, Iwona Pavlović zabrała w to egzotyczne miejsce na wakacje całą swoją rodzinę. Nie tylko męża, ale też jego synów, żony i nawet wnuków! Gwiazda zdradziła, że chłopców traktuje jak własne dzieci. Przedstawiła swojego ukochanego wnuka Brunona.

Co Iwona Pavlović robi w Afryce?

Okazuje się, że Pavlović nie tylko wypoczywa, ale też uczy na Zanzibarze urlopowiczów tańca.

Idealne połączenie pracy z odpoczynkiem... przyjemnego z pożytecznym... a nauka tańca i tak dla mnie to wielka przyjemność", skomentowała Pavlović.

A my podziwiamy jej zgrabną sylwetkę w bikini oraz to, że artystka w dobie pandemii potrafi znaleźć dla siebie ciekawe zajęcia. Dziś szkoły tańca w dużej mierze są pozamykane, a program "Taniec z gwiazdami" nie będzie miał na wiosnę nowej edycji, także z powodu pandemii. Ten rodzaj show bardzo potrzebuje jednak żywego kontaktu z publicznością, która na trybunach kibicuje swoim ulubieńcom.

Nasze plany są sprecyzowane: przerwa na wiosnę i powrót z kolejną edycją programu jesienią 2021 roku - wyjaśniła Róża Adamcio.

Nie możemy się doczekać. A wy?

Tak Iwona Pavlović bawi się z rodziną na Zanzibarze.

Pavlović pozuje też na zdjęciu z wnukiem Brunonem.