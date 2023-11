Iwona Pavlović w najnowszym wywiadzie oceniła najnowszą edycję "Tańca z Gwiazdami". Już wkrótce zakończy się dziesiąta, jubieluszowa odsłona tanecznego show Polsatu. Dziś, 15 listopada, dowiemy się, które pary wystąpią w wielkim finale i zawalczą o "Kryształową Kulę"- przypominamy, że w półfinale zatańczą Damian Kordas i Janja Lesar, Sandra Kubicka i Wojtek Jeschke oraz Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke. Zanim jednak dowiemy się, kto przejdzie do finału, sprawdźcie, jak najnowszą edycję "Tańca z Gwiazdami" ocenia Iwona Pavlović!

Dziesiąta edycja "Tańca z Gwiazdami" od samego początku wywoływała ogromne emocje wśród fanów show. Niestety, z programem musiały żegnać się gwiazdy, które świetnie radziły sobie na parkiecie, ale otrzymywały mniej głosów niż pozostali uczestnicy, nawet ci słabiej tańczący. Jak skomentowała to Iwona Pavlović? Jurorka w rozmowie z "Super Expressem" szczerze oceniła najnowszą edycję "Tańca z Gwiazdami"!

Określiłabym ją jako „zaskakującą”, bo ciągle odpadają najlepsi (śmiech), choć oczywiście są tu jeszcze dobrze tańczące pary. Ta edycja bardzo wyraźnie nam pokazuje, jak dużą rolę odgrywa popularność. Mam tutaj na myśli przede wszystkim gwiazdy internetu, pomimo że nie zdobywają może najwyższej punktacji. Jeśli tańczą dobrze, to nie ma problemu, jak Damian Kordas, który ma sporo fanów w internecie, a który jest przez nas oceniany dobrze, ale w przypadku Magdy (Magda Bereda przyp red.), która też jest gwiazdą internetową, a która tańczy słabo, wystawiamy słabe oceny. Jednak zarówno ona jak i on otrzymują dużo SMS-ów i przechodzą dalej.- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Co jeszcze powiedziała jurorka?

(...) nie można się na to złościć, bo to jest jednak program rozrywkowy, to nie jest turniej tańca, który podlega przepisom, regulaminom. Na pewno chciałabym jednak, żeby za głosowaniem szły umiejętności taneczne, żeby nie było aż takiej różnicy-dodała Iwona Pavlović.