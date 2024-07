Jeszcze nie zaczął się "Taniec z Gwiazdami", a już teraz wszyscy zastanawiają się oraz spekulują kto może okazać się największym faworytem w programie, a kto polegnie na parkiecie. Każda z gwiazd, która bierze udział w show pilnie przygotowuje się do występów na żywo, by wypaść jak najlepiej przed widzami, ale także i jurorami. Największe obawy jak zwykle wzbudza Iwona Pavlović, która nie szczędzi ostrych słów krytyki, jak i pochwał. Nam zdradziła, czyjego występu jest najbardziej ciekawa.

Mistrzyni tańca bardzo tęskniła za programem, gdzie miała okazją oceniać celebrytów przez wszystkie dotychczasowe edycje:

Bardzo tęskniłam za programem. Ale dwa lata przerwy spowodują, że będzie świeższy, nowszy, inny. Nikt nie spodziewał się, że program wróci do Polsatu. To wielkie zaskoczenie. Ale dla telewidzów chyba nie ma znaczenia, gdzie on będzie emitowany. Jak jest dobry program, to po prostu jest dobry. Jest bardzo dużej pozytywnej energii, będzie się dużo działo. - mówi gwiazda w rozmowie z AfterParty.pl