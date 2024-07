Jesienią zeszłego roku Ivan Komarenko przypomniał na chwilę o swojej osobie w polskim show-biznesie. Pokazał się na imprezie, wystąpił u Kuby Wojewódzkiego i zaintrygował wszystkim nowym wizerunkiem. Ciężko jednak porównać to do popularności sprzed ponad dekady, gdy triumfy święcił jego przebój "Czarne Oczy". Przypomnijmy: Ivan Komarenko wraca na salony. Bardzo się zmienił

Wokalista wciąż jednak może liczyć na całkiem sporo grono fanów, z którymi pozostaje w kontakcie dzięki profilowi na Facebooku. To właśnie tam Komarenko relacjonował swoją ostatnią wyprawę do Stanów Zjednoczonych i publikował zdjęcia z podróży. Niestety, przygodę przerwały problemy zdrowotne Ivana. Piosenkarz poinformował, że trafił do szpitala pod kroplówkę z powodu kamicy nerkowej. Z tego powodu jest zmuszony odwołać koncerty w Polsce, które miały się niebawem odbyć.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

