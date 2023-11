Irina Shayk od zawsze zachwyca swoim stylem - modelka chętnie sięga po szalenie kobiece kreacje, które podkreślają jej figurę. Nic więc dziwnego, że na podobny look zdecydowała się, idąc na imprezę Bazaar Icons. Co istotne, Irina zrezygnowała z kreacji z luksusowego domu mody i postawiła na sieciówkę, dzięki czemu niejedna kobieta bez problemu będzie mogła zainspirować się jej stylem! Zobaczcie poniżej, jaki strój wybrała Irina.

Irina Shayk w stylizacji z H&M

Irina Shayk bez problemu może pozwolić sobie na kreacje od światowej sławy projektantów, jednak tym razem sięgnęła po strój z H&M! Mowa o aksamitnym komplecie, który pochodzi z linii Conscious Exclusive H&M. Kolekcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich, ale niedługo się to zmieni. Ubrania w tej linii pochodzą z recyclingu i trafią do sklepów dopiero 26 września. Właśnie w tej kolekcji znajdziecie seksowny top Iriny z głębokim dekoltem i oryginalnymi rękawami. Będzie kosztować ok. 510 złotych (129 dolarów), natomiast krótka spódnica z delikatną falbanką to koszt ok. 235 złotych (59,99 dolarów).

Irina Shayk sięgając po ubrania z H&M udowodniła, że w kreacjach z sieciówki nie tylko można zadać szyku na prestiżowej imprezie, ale przede wszystkim można zadbać o planetę. Ubrania z recyclingu to coraz popularniejszy trend, dzięki któremu można ratować środowisko! Być może Irina Shayk zainspiruje swoje fanki do bycia eko, jak myślicie? Pójdziecie w jej ślady?

East News

Kreacja Iriny wygląda jak dzieło światowych projektantów

East News